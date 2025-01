CBF abre processo de seleção de CTs para a Copa do Mundo Feminina da Fifa

A CBF abriu processo para identificar estruturas (campos ou centros de treinamento) que possam receber as seleções nacionais que vão disputar a Copa do Mundo Feminina da Fifa, que será sediada pelo Brasil em 2027. O objetivo é reunir ao menos 50 opções em um catálogo virtual, que será apresentado às seleções.

Pelo planejamento, todas as cidades do território nacional podem participar do processo, desde que atendam a requisitos mínimos, como, por exemplo, estruturas adequadas para treinamentos, hotéis de 4 ou 5 estrelas localizados próximos aos campos sugeridos e distância máxima de uma hora dos aeroportos que comportem aeronaves de, no mínimo, 120 passageiros.