Goleira deixa o Santos e cita casos de agressão verbal e abusos: "Fui tratada como um dano colateral"

Ao se despedir do Santos em suas redes sociais, a goleira Kelly Chiavaro fez graves acusações contra o clube nesta quarta-feira (22). Ela disse ter presenciado episódios de agressão verbal e de abusos , que eram de conhecimento da instituição, mas que nada foi feito. O Santos negou as acusações, segundo o ge.globo.

Chiavaro também fez acusações diretas contra Thaís Picarte, coordenadora do futebol feminino do Santos, alegando ter sido dispensada por motivos pessoais, sem justificativas profissionais:

“Posso afirmar com confiança que me dediquei completamente ao clube, entregando o meu melhor todos os dias. Trabalhei duro, evoluí significativamente e apresentei um desempenho consistente ao longo do ano. No entanto, para minha total surpresa, durante as férias, fui informada de que a coordenadora de futebol feminino decidiu ‘se livrar’ de mim por motivos pessoais, sem qualquer justificativa profissional. Em termos diretos, fui tratada como um dano colateral em uma situação que não dizia respeito a mim. É importante lembrar que, além de atletas, somos também seres humanos”, afirmou.