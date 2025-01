Grêmio anuncia renovação com volante colombiana do elenco feminino

Jessica Peña está no Grêmio desde 2022. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (24), a renovação contratual com a volante Jessica Peña. A colombiana estendeu o vínculo até o final desta temporada.

No clube desde 2022, Peña tornou-se uma das principais peças do meio-campo gremista. De lá para cá, já são mais de 50 jogos com a camisa do clube. No currículo, já soma dois títulos gaúchos, sendo eleita a craque da decisão de 2024, na Arena.

A volante já esta integrada aos treinamentos e irá será opção para as quatro principais competições do ano: Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão.