Ministério Público determina que ponte pênsil entre Torres e Passo de Torres deve ser interditada durante grandes eventos

A ponte pênsil, que fica entre Torres, no Litoral Norte, e Passo de Torres, em Santa Catarina, será fechada durante eventos de grande movimentação nos municípios. A determinação é do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). A interdição da travessia na estrutura ocorrerá durante o Natal, o Ano Novo, o Carnaval e a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes (veja o esquema abaixo).