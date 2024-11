Uma audiência entre representantes dos municípios de Torres, no Litoral Norte, e Passo de Torres, em Santa Catarina, definiu uma série de medidas para a ponte pênsil, ponto turístico que liga os dois municípios e faz a divisa entre o Rio Grande do Sul e o Estado catarinense. Entre elas, está a possibilidade de fechamento do acesso ao local em dias de grandes eventos e a definição dos responsáveis pela manutenção da estrutura.