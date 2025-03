Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, voltará ao sistema comboio a partir de quinta-feira  

Mudanças no fluxo de veículos na Serra das Antas estão previstas para esta semana. A partir de quinta-feira (6), o trânsito entre os kms 185, no Belvedere do Espigão, em Veranópolis, e 202, no Cainelli, em Bento Gonçalves, na BR-470, voltará ao sistema de comboio. A mudança será válida de segunda a sábado. Aos domingos, o trânsito permanecerá no sistema pare e siga.