A prefeitura de Torres, no Litoral Norte, tem 15 dias para elaborar um estudo sobre a instalação de uma contenção de concreto na travessia de veículos da ponte Anita Garibaldi, que liga o município gaúcho a Passo de Torres, em Santa Catarina, e que faz a divisa entre os dois Estados. O prazo foi definido em uma audiência realizada nesta terça-feira (12) mediada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).