Dave Mallow, dublador de "Power Rangers", morre aos 76 anos

Mallow vivia na Comunidade para Idosos MonteCedro, em Altadena, na Califórnia, nos Estados Undiso. Ele deixa a irmã mais velha, Marilyn, que também reside no local.

Carreira na dublagem

Com um extenso currículo na dublagem, Mallow deu voz a vários personagens da franquia Digimon e trabalhou em jogos como World of Warcraft: Legion, Tales of Vesperia: Definitive Edition e Diablo III.