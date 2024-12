Obituário: Tata Raminho de Oxóssi

Faleceu no dia 8 de dezembro, aos 88 anos, o babalorixá Tata Raminho de Oxóssi, uma das maiores referências das tradições afro-brasileiras em Pernambuco. Reconhecido como Patrimônio Vivo do Estado em 2022, Raminho dedicou sua vida à preservação cultural e à liderança espiritual.

Fundador do terreiro Roça Jeje Oxum Opará Oxóssi Ibualama, em Olinda, ele também foi o criador de celebrações icônicas, como a Noite dos Tambores Silenciosos, no Recife, e a Festa Águas de Oxalá, que abre o ciclo carnavalesco da cidade.

Nascido em 1936, Severino Martiniano da Silva, conhecido como Tata Raminho de Oxóssi, deu início a sua trajetória religiosa no Complexo de Salgadinho, em Olinda, onde fundou seu primeiro terreiro. Anos depois, estabeleceu o terreiro Roça Jeje Oxum Opará Oxóssi Ibualama no bairro Jardim Brasil I, em Olinda, que manteve até o fim da vida.

Ele também foi herdeiro das tradições das Tias do Terço, mulheres negras responsáveis por estruturar a comunidade afrodescendente no Pátio do Terço, no bairro de São José, Recife. O local é palco da Noite dos Tambores Silenciosos, cerimônia que reúne batuqueiros de maracatus-nação na segunda-feira de Carnaval para homenagear os ancestrais e orixás, culminando em um momento de silêncio à meia-noite.