Mais de 3 mil pessoas se vacinaram contra a gripe no Dia D em Caxias do Sul

3.075 pessoas receberam o imunizante no Dia D de vacinação. Cristiane Barcellos / Divulgação

No primeiro Dia D de vacinação contra a gripe em Caxias do Sul, nesse sábado (26), 3.075 pessoas receberam o imunizante na Praça Dante Alighieri e em outras 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

O próximo dia D já tem data prevista: será no dia 10 de maio, também na Praça Dante Alighieri. A mobilização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mira principalmente o público infantil, mas também os grupos prioritários listados pelo Ministério da Saúde (veja lista abaixo).

Para quem quiser se vacinar durante a semana, todas as Unidades Básicas de Saúde do município oferecem o imunizante. Para se vacinar, basta levar documento com foto e CPF. Crianças precisam levar CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinas.

A liberação das doses à comunidade em geral depende do avanço da campanha na cidade — que pretende imunizar 90% do público-alvo — e de autorização do governo federal.

Grupos prioritários que podem receber a vacina

Crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias

Pessoas com 60 anos ou mais

Gestantes

Puérperas (mulheres até 45 dias após parto)

Trabalhadores da saúde

Indígenas

Pessoas em situação de rua

Professores dos ensinos básico e superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos Correios

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas

Onde se vacinar em Caxias