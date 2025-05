Caxias do Sul é contemplada com R$ 375 mil para investir em ações de saúde durante o inverno 

Upas da cidade vão receber R$ 300 mil em verbas para investir Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul receberá cerca de R$ 375 mil do governo do Estado para fortalecer e ampliar as ações de assistência à saúde a pacientes com síndromes respiratórias durante o inverno.

A verba faz parte da Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025, lançada no início de maio, que distribuirá, no total, R$ 20,8 milhões a todos os municípios do Rio Grande do Sul. Dos recursos, R$ 13,65 milhões serão investidos na atenção primária (Aps) e R$ 7,15 milhões em reforço às unidades de pronto atendimento (Upas).

Para cada área foi feita uma divisão de valores pelo Estado. A definição na parte de atenção primária foi a partir de critérios técnicos, considerando as demandas de cada local, além do número de habitantes conforme o Censo de 2022 (leia mais abaixo). No caso de Caxias, foram destinados R$ 75 mil. O pagamento será feito em parcela única.

Na parte da urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento (Upas) e pronto atendimento, Caxias receberá R$ 300 mil para as Upas Central e Zona Norte, sendo R$ 150 mil para cada. No entanto, nem todas as cidades devem receber esse valor, pois foi calculado com base na média de atendimentos mensais registrados no SIA/SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) em 2024.

Na Serra, além de Caxias, Bento Gonçalves e Gramado foram contempladas. Bento, com R$ 150 mil para a unidade de pronto atendimento (UPA) e R$ 120 mil para o pronto atendimento da Zona Norte, totalizando R$ 270 mil. Já Gramado receberá R$ 70 mil para o centro de atendimento integrado à saúde.

Dos recursos, as medidas são para reforçar ações como:

Manter abertas as unidades básicas de saúde (UBS) e pronto atendimentos em horários estendidos e nos finais de semana.

Também poderão ser usados, por exemplo, na contratação de profissionais, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, ou na compra de insumos, como medicamentos, conforme a necessidade.

Além de intensificar as ações de vacinação.

Segundo a secretaria estadual, "o objetivo é oferecer cuidado integral aos pacientes". O vice-governador Gabriel Souza destacou a importância dos horários estendidos para o atendimento à população, visto que a procura é maior nesta época do ano.

— O nosso inverno é o mais rigoroso do Brasil e, assim como atuamos em diversas frentes durante a temporada de praias, com a Operação Verão Total, temos que ter uma atenção especial nos meses de frio. E esse cuidado passa pela ampliação de atendimento em unidades básicas de saúde, hospitais, para que as pessoas tenham mais opções, tenham a quem recorrer quando as doenças de inverno aparecem e sabemos que a incidência é muito maior nesta época do ano — afirmou Gabriel.

Verba para os outros municípios da Serra

O critério para a distribuição dos valores foi o tamanho da população, segundo o censo de 2022.

Municípios com mais de 500 mil habitantes receberão R$ 100 mil.

Municípios com população entre 100.001 e 500 mil moradores terão R$ 75 mil

Enquanto aqueles com população entre 50.001 e 100 mil habitantes vão receber R$ 65 mil.

A divisão segue com municípios de população entre 10.001 e até 50 mil habitantes (R$ 35 mil) e até dez mil pessoas (R$ 20 mil) recebendo recursos.