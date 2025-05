Confira as próximas pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

As demonstrações de fé que irão anteceder a 146ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio , em Farroupilha, começaram ainda no final de abril e seguem até o dia 26.

Nesta semana, no sábado (17), ocorrem a 14ª Caminhada e Corrida da Fé, a 11ª romaria das crianças e a 3ª romaria das pessoas com deficiência. No dia seguinte, é a vez da 3ª romaria do movimento do cursilho. Por fim, no dia 24, às 10h30min, será realizada a missa da 11ª romaria da juventude.