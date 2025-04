Mais de mil pessoas participam do primeiro dia de pré-romarias em preparação para a 146ª Romaria de Caravaggio, em Farroupilha

Na próxima quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador e dia de São José Operário, acontecerá a 47ª Romaria dos Motociclistas, com celebração às 11h. Já no sábado, 3 de maio, ocorrerão três pré-romarias: às 10h30min, a 21ª Romaria dos Ciclistas; às 15h, a 18ª Romaria dos Jipeiros; e às 17h, a 2ª Romaria das Vans e Micro-ônibus.