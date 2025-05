Comunidade faz caminhada silenciosa em protesto às mortes de mãe e filha em Ronda Alta

Cerca de 200 pessoas fizeram uma caminhada silenciosa em protesto pelas mortes de Leobaldina Rocha Lyrio , 41 anos, e Diênifer Rauani Lyrio Gonçalves , 14, em Ronda Alta , no norte gaúcho, na manhã deste sábado (26).

Os participantes se dividiram em quatro grupos e saíram de diferentes pontos da cidade de 9,7 mil habitantes. No caminho, entregaram 500 rosas e 500 imãs de geladeira com mensagem do papa Francisco e telefones da Brigada Militar e Polícia Civil para denúncias em situações de violência.