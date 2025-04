Menino de quatro anos morre durante incêndio em residência em Taquara

Um menino de quatro anos morreu durante um incêndio na casa onde morava, na tarde desse sábado (26), em Taquara, no Vale do Paranhana. O fogo começou por volta das 14h e atingiu seis residências de alvenaria e de madeira localizadas no mesmo terreno, no bairro Mundo Novo.

Segundo os bombeiros de Taquara, equipes de Parobé e de Igrejinha auxiliaram no combate às chamas, o que se estendeu por cerca de quatro horas.

Durante os trabalhos, os pais do menino entraram em estado de choque emocional e precisaram ser conduzidos pelo Samu ao hospital. Ele está sendo velado neste domingo (27) e sepultamento está marcado para as 14h.

Os bombeiros de Taquara não responderam se houve relatos de testemunhas sobre o princípio do incêndio.

Já o delegado Valeriano Garcia Neto, da Delegacia de Polícia Civil de Taquara, informou que relatos preliminares apontaram que havia reparos elétricos ocorrendo no local e que o fogo começou assim que a energia elétrica foi restabelecida, provocando um estouro dentro da residência e chamas na geladeira, no sofá e na cortina.

Ainda conforme a Polícia Civil, informações preliminares da perícia indicam que o fogo começou na residência onde estava a vítima.

A prefeitura de Taquara promete realizar uma campanha de arrecadação para as famílias atingidas. Quem desejar doar móveis, conforme a prefeitura, deve entrar em contato com a Defesa Civil do município pelo WhatsApp 51.99303.8172.

