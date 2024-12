Morre Isabel Arrighi, mãe que lutava contra o câncer e tinha sonho de dar casa para o filho

Isabel ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar a rotina do tratamento paliativo e os desafios de criar o filho Gabriel, de dois anos. @isaarrighi.pmu / Instagram / Reproducao

Morreu no domingo (8), aos 37 anos, a mineira Isabel Arrighi, que há três anos enfrentava um câncer de mama. Ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar a rotina do tratamento paliativo e os desafios de criar o filho Gabriel, de dois anos.

Isabel usava a internet para compartilhar a campanha de doação que buscava garantir um lar para Gabriel, apelidado de Biel. A iniciativa, chamada “Um lar para Biel”, arrecadou mais de R$ 500 mil, permitindo a compra de uma casa para o garoto.

O menino, que desde os primeiros meses de vida acompanhou a luta da mãe contra o câncer, deve ficar aos cuidados da madrinha ou do pai.

O velório ocorreu na segunda-feira (9). Isabel vivia em Juiz de Fora, Minas Gerais. As informações são do g1.

Diagnóstico durante a gravidez

A descoberta do câncer ocorreu em 2021, ainda durante a gravidez de Gabriel. Na época, Isabel relatou sinais de inflamação e dores na mama direita, que levaram ao diagnóstico do tumor.

Apesar das diversas sessões de quimioterapia e radioterapia, o quadro evoluiu para metástases em várias partes do corpo, como ossos e pelve, tornando o tratamento paliativo.

Em entrevista à TV Integração durante a campanha, Isabel chegou a desabafar sobre os desafios enfrentados no tratamento.

— Mesmo com os ciclos de quimioterapias propostos, que eu fiz até esse momento, o tumor foi se espalhando mais. Ele não teve uma resposta positiva de regressão com as drogas usadas. Então eu tenho comprometimento nesse momento: ósseo, no fêmur, no osso da pelve, tenho comprometimento — afirmou.

O que são cuidados paliativos?

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o tratamento paliativo é uma abordagem de saúde ativa e integral prestada aos pacientes que tratam doenças graves, progressivas e que ameace a continuidade de sua vida.

O objetivo é promover a qualidade de vida do paciente por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação de situações possíveis de serem tratadas, da avaliação cuidadosa e minuciosa e do tratamento da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.