Criança que morreu durante incêndio em Taquara receberia festa de aniversário no mesmo dia

Combate às chamas durou cerca de quatro horas. CBM / Taquara / Divulgação

O menino Miguel Ramos Guilherme, quatro anos, que morreu no incêndio que atingiu a sua casa neste sábado (26), em Taquara, será lembrado como uma criança "extremamente esperta". A descrição foi feita por Leda Catiele Kaiper Baptista, diretora da escola infantil na qual, desde o ano passado, Miguel recebia educação, cuidados e onde brincava com outras crianças.

— Era um menino extremamente esperto, ativo, um menino querido por toda a escola — destaca Leda.

Miguel perdeu a vida em meio às chamas que consumiram a casa dele e outras cinco moradias distribuídas no mesmo terreno, no bairro Mundo Novo. No mesmo dia do incêndio, ocorreria no local uma festa de aniversário para celebrar os quatro anos recém-completados pelo menino — de acordo com informações da prefeitura de Taquara e da Delegacia de Polícia da cidade.

— É uma dor que não tem como explicar. Até sexta-feira (25), ele estava conosco, e hoje a gente não consegue mais nem ver o rostinho dele. Ele fez quatro aninhos no dia do feriado (21) e ontem seria a comemoração do aniversário dele, na casa essa (que pegou fogo). Eles estavam arrumando tudo para a festinha — conta a diretora Leda.

Conforme a Polícia Civil, informações preliminares da perícia indicam que o fogo começou na residência onde estava a vítima. O delegado Valeriano Garcia Neto disse que, segundo relatos, o local passava por reparos elétricos e que o fogo começou assim que a energia foi restabelecida, provocando um estouro dentro da residência e chamas na geladeira, no sofá e na cortina.

Casas atingidas ficam no mesmo terreno. CBM / Taquara / Divulgação

Luto na comunidade escolar

O menino de quatro anos frequentava diariamente a turma do Maternal 2 da Escola Municipal de Ensino Infantil Vovó Arlete. Nesta segunda-feira (28), a ausência do menino esperto será sentida pelas outras 145 crianças e pelos 50 funcionários da escolinha.

— Vai ser bem difícil retomar. Nós teremos, nesta segunda-feira, o apoio da equipe de psicologia do município para acolher essas crianças, porque muitas delas moram ali pelo bairro, viram muita coisa. E as nossas auxiliares, que são meninas mais novas, também estão muito abaladas. Algumas delas estavam na hora ali (próximas da casa do Miguel) e presenciaram muita coisa — lamenta a diretora.

O sepultamento de Miguel ocorre na tarde deste domingo (27), no Cemitério Municipal de Taquara.

Segundo a prefeitura, as famílias atingidas — incluindo a que perdeu o filho no incêndio — estão em casas de familiares e amigos até que seja liberado o benefício do aluguel social. A prefeitura garante que elas serão encaminhadas para esse programa de auxílio-moradia.

Como doar

A partir desta segunda-feira (28), conforme a prefeitura, também será realizada uma campanha para doações para as vítimas do incêndio. As doações de móveis devem ser feitas para a Defesa Civil de Taquara, pelo WhatsApp (51) 99303-8172.

Já as doações de alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza, roupas e calçados infantis e fraldas devem ser levadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na Rua Guilherme Lahm, 947, em frente à Unipacs, no Centro de Taquara. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 3541-9242.