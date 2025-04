Liverpool iguala United como maior campeão do Inglês; veja a lista completa de vencedores

A vitória do Liverpool diante do Tottenham, por 5 a 1, neste domingo garantiu o título inglês para a equipe. Pela segunda vez, desde que a competição passou a adotar o formato atual, na temporada 1992/1993, os Reds terminam à frente na classificação final. Com isso, chegam ao 20º título do Campeonato Inglês e se iguala ao Manchester United como maior campeão nacional.

A última conquista do Liverpool havia sido na temporada 2019/2020. Até então, o clube não tinha sido campeão inglês na era Premier League. Agora, com o segundo título na cabine de troféus do clube inglês, a equipe iguala o Manchester United, um de seus maiores rivais, pela liderança dos campeões ingleses.

Na era Premier League, os Red Devils lideram a contagem, com 13 conquistas, mas não alcançam o título desde 2012/2013, último ano de Alex Ferguson à frente da equipe. Esse jejum permitiu ao Liverpool que, mesmo tendo se sagrado campeão em apenas duas oportunidades na nova era do futebol inglês, alcançasse a liderança de títulos do Campeonato Inglês.

Desde 1992/1993, sete equipes se sagraram campeãs inglesas: além de Liverpool e United, integram a lista Blackburn, Arsenal, Chelsea, Leicester City e Manchester City. Na história do futebol inglês, essa lista de clubes campeões sobe para 24.

Eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra, além da derrota na decisão da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, a Premier League foi a última competição para Arne Slot ser campeão em seu primeiro ano no Liverpool. Na última rodada, o Liverpool venceu o Leicester, fora de casa, e rebaixou o rival, recém promovido à primeira divisão nesta temporada.

Confira a lista completa de campeões do Campeonato Inglês:

1º Manchester United: 20 (1907/1908, 1910/1911, 1951/1952, 1955/1956, 1956/1957, 1964/1965, 1966/1967, 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013)

2º Liverpool: 20 (1900/1901, 1905/1906, 1921/19-22, 1922/1923, 1946/1947, 1963/1964, 1965/1966, 1972/1973, 1975/1976, 1976/1977, 1978/1979, 1979/1980, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1985/1986, 1987/1988, 1989/1990, 2019/2020, 2024/2025)

3º Arsenal: 13 (1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91, 1997-98, 2001/2002, 2003/2004)

4º Manchester City: 10 (1936/1937, 1967/1968, 2011/2012, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024)

5º Everton: 9 (1890/1891, 1914/1915, 1927/1928, 1931/1932, 1938/1939, 1962/1963, 1969/1970, 1984/1985, 1986/1987)

6º Aston Villa: 7 (1893/1894, 1895/1896, 1896/1897, 1898/1899, 1899/1900, 1909/1910, 1980/1981)

7º Sunderland: 6 (1891/1892, 1892/1893, 1894/1895, 1901/1902, 1912/1913, 1935/1936)

8º Chelsea: 6 (1954/1955, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017)

9º Newcastle United: 4 (1904/1905, 1906/1907, 1908/1909, 1926/1927)

10º Sheffield Wednesday: 4 (1902/1903, 1903/1904, 1928/1929, 1929/1930)

11º Leeds United: 3 (1968/1969, 1973/1974, 1991/1992)

12º Wolverhampton Wanderers: 3 (1953/1954, 1957/1958, 1958/1959)

13º Huddersfield Town: 3 (1923/1924, 1924/1925, 1925/1926)

14º Blackburn Rovers: 3 (1911/1912, 1913/1914, 1994/1995)

15º Preston North End: 2 (1888/1889, 1889/1890)

16º Tottenham Hotspur: 2 (1950/1951, 1960/1961)

17º Derby County: 2 (1971/1972, 1974/1975)

18º Burnley: 2 (1920/1921, 1959/1960)

19º Portsmouth: 2 (1948/1949, 1949/1950)

20º Ipswich Town: (1961/1962)

21º Sheffield United: (1897/1898)

22º West Bromwich Albion: (1919/1920)

23º Nottingham Forest: (1977/1978)