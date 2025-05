Carazinho faz força-tarefa para conter avanço da febre chikungunyna neste sábado

Até sexta-feira (25), Carazinho tinha 172 casos confirmados de febre chikungunya e mais de 70 em investigação. O município de 61 mil habitantes do norte gaúcho registrou as duas primeiras mortes pela doença na história do Rio Grande do Sul.

Além do recolhimento dos pneus e orientação aos moradores, a prefeitura de Carazinho comprou armadilhas ecológicas com inseticidas para atrair as fêmeas do mosquito e testes rápidos que podem ser aplicados já no quinto dia de sintomas.