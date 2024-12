Motorista é condenado por lesão corporal em caso de atropelamento de policial na BR-116, em Caxias do Sul

Acusado de atropelar um policial militar em setembro do ano passado, em Caxias do Sul, Talis Alves Teixeira foi absolvido pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio, nesta quarta-feira (11). Ou seja, os jurados, por maioria, entendem que o acusado não teve a intenção de matar a vítima. Mas, a sentença do juiz da 1ª Vara Criminal do município é de condenar o réu pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e trafegar em velocidade incompatível com o local.