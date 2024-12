Grêmio anuncia renovações do elenco feminino para 2025

A direção das Gurias Gremistas concluiu um pacotão de renovações para a próxima temporada . Até esta quarta-feira (11), quatro nomes do atual elenco tiveram negociações concluídas e já oficializadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Com mais de 50 jogos pelo clube, a zagueira Mónica Ramos vai permanecer até o final da próxima temporada. A colombiana chegou ao clube ainda em janeiro de 2022. Além da titularidade no Tricolor, soma convocações para a Seleção Colombiana e participou da última Copa do Mundo.