Grêmio prevê orçamento de R$ 15 milhões para o futebol feminino em 2025

Gurias Gremistas foram campeãs gaúchas em 2024. Max Peixoto / FGF/Divulgação

O Grêmio definiu o orçamento para a próxima temporada, e prevê cerca de R$ 15 milhões para o futebol feminino. O valor é 25% maior do que o gasto em 2024.

De acordo com o que foi apurado por Zero Hora, as cifras serão destinadas a todo o departamento, incluindo categorias de base e futebol profissional. Contratações, salários e demais despesas da área estão inclusos no valor previsto.

Este será o maior investimento do Grêmio no futebol feminino desde a retomada do departamento. Em 2025, os valores também serão os maiores do futebol gaúcho. O Inter orça cerca de R$ 7,5 milhões para a modalidade. Enquanto o Juventude não deve gastar mais do que R$ 5 milhões no ano que vem.

Na próxima temporada, as Gurias Gremistas disputarão Supercopa, Brasileirão e Gauchão. Neste ano, o Tricolor foi campeão do Estadual e chegou às quartas da Série A-1. Na base, o Grêmio conquistou as taças de Gauchão sub-15 e Gauchão sub-17.