O Grêmio fechou a temporada do futebol feminino sem saber o que é perder para o maior rival e com o título do Gauchão Feminino de 2024. No quarto Gre-Nal do ano, empate em 1 a 1 neste sábado (23), na Arena, que consolidou o terceiro título Estadual das Gurias Gremistas, e consagrou a venezuelana Dayana Rodríguez como a "mulher Gre-Nal".