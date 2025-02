O que disse a técnica do Grêmio em evento inédito da CBF para os times femininos

A técnica Thaissan Passos, das Gurias Gremistas, participa de evento inédito promovido pela CBF na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

A treinadora do Grêmio falou sobre o momento e a importância da integração entre os profissionais.

— Um encontro riquíssimo. Oportunidade que todos nós estamos tendo de estar num local de excelência, do quanto podemos tirar coisas muito boas daqui pra que cada um leve pra sua realidade nos clubes, para que possa estar desenvolvendo de uma maneira geral a modalidade dentro do país — afirmou Thaissan.

Experiência

A profissional também destacou a troca de experiências com Arthur Elias, técnico da Seleção, e que já trabalhou com Thaissan no Corinthians.