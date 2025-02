Zagueira do Inter fala sobre identificação com o clube: "Meu sonho era jogar aqui"; assista ao podcast

Leticia Debiasi em treinamento com a equipe colorada.

A nova temporada possibilitará que a zagueira Leticia Debiasi realize um sonho de infância. Gaúcha de Machadinho, a guria de 21 anos sempre alimentou a expectativa de defender as cores do Inter.

— Eu digo que não é um sonho só meu. Quando eu saí de casa para começar a jogar futebol, dar os primeiros passos, eu falei para a minha mãe que o meu sonho era jogar no Inter — afirmou, em entrevista ao podcast Resenha das Gurias.

— Eu lembro exatamente da frase: "Mãe, imagina um dia eu estar jogando no Inter". Cinco anos se passaram e a oportunidade chegou. É um sonho que não é só meu, é da minha família toda, eles ficaram muito felizes com a oportunidade.

Assista à "Resenha das Gurias"

Contratada no início deste ano, ela está podendo realizar este sonho. Além disso, também está trabalhando ao lado da sua grande referência no futebol: a zagueira Bruna Benites.

— Eu sempre tive ela como referência. Desde que comecei a jogar, sempre a acompanhei e a admirei muito, e até as meninas que tinham contato com ela falavam muito bem. Então, estar junto hoje jogando, ouvindo ela também, está sendo uma experiência muito boa — contou.

Leticia iniciou a carreira no Brasil de Farroupilha, em 2020, e ainda passou por Chapecoense e Botafogo antes de chegar ao Inter. Nas últimas três temporadas, defendeu as cores das Gloriosas.

— Vejo que foram as três temporadas de um grande crescimento profissional e levo também cada pessoa que estava lá no meu coração, porque foi uma experiência muito boa e me fez evoluir muito. Realmente cheguei lá uma pessoa, uma Letícia, de 18 anos, e saí outra totalmente diferente — avaliou.