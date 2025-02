Grêmio conhece tabela detalhada da Supercopa Feminina; confira 

A CBF divulgou, nesta terça-feira (25), a tabela detalhada da primeira fase da Supercopa Feminina . A competição, que conta com a participação de oito times, se inicia em 7 de março, e terá a presença das Gurias Gremistas .

O Tricolor entra em campo no dia 9 de março , um domingo, às 16h, contra o Corinthians . O duelo ocorre na Arena do Grêmio.

Se passar, o Grêmio enfrentará Cruzeiro ou Bahia na semifinal. Este confronto será no sábado (8), às 19h, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana.

O outro lado dos matas terá os embates entre Sport e São Paulo, na sexta-feira (7), às 21h30min, na Ilha do Retiro, em Recife; e Real Brasília e Flamengo, no Estádio Bezerrão, em Gama.

A Supercopa Feminina teve sua primeira edição em 2022 e, desde então, apenas o Corinthians conquistou os títulos. As Gurias Gremistas tiveram sua melhor campanha no ano de 2022 , quando foram vice-campeãs .

Confira os jogos

Sport x São Paulo

Bahia x Cruzeiro

Grêmio x Corinthians

Real Brasília x Flamengo

