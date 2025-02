O que disse o técnico do Inter em evento inédito da CBF para os times femininos

O técnico destacou a importância de pensar no crescimento do futebol feminino como um todo.

— A gente não pode pensar só no nosso trabalho, a gente tem que pensar de uma forma bem holística para que o futebol feminino possa crescer bastante, para que a gente conquiste esse título mundial, que acredito que será muito transformador para o futebol feminino. Lutamos muito lá atrás, e a gente torce e quer contribuir com nosso trabalho nos clubes para dar sustentação para formar uma seleção competitiva — afirmou o treinador, em entrevista divulgada pela CBF.

Jorge Barcellos comandou a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de 2008. À época, conquistou a medalha de prata . Além disso, também esteve à frente da Seleção no vice da Copa do Mundo de 2007.

Com Jorge Barcellos no comando, as Gurias Coloradas preparam-se para a disputa do Brasileirão. A competição tem início previsto para março.