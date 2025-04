"É uma equipe que vai nos testar muito", projeta técnico da Seleção Brasileira sobre amistoso contra os EUA

Técnico Arthur comandando primeiro treino do Brasil em solo estadunidense. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira se prepara para o primeiro amistoso de 2025. No próximo sábado (5), às 18h, a equipe de Arthur Elias enfrentará os Estados Unidos no SoFi Stadium, em Los Angeles.

A delegação brasileira iniciou a concentração no local ainda na segunda-feira (31), mas o primeiro treino foi realizado apenas na terça (1º). Após a atividade, o técnico Arthur Elias avaliou o trabalho.

— Conseguimos trabalhar situações isoladas, como era proposto, situações que podem nos oferecer chances de gol, o grupo ainda teve que ter um controle de carga, especialmente com algumas atletas. Então, a gente optou por fazer essas situações separadas, ataque e defesa, e depois juntar — completou o treinador, em entrevista à CBF:

— Acho que foi bastante interessante para um primeiro momento de um reencontro nosso da Seleção com as atletas que já tiveram algumas informações sobre o nosso plano de jogo e agora, nos próximos dias, executar o plano com uma situação mais jogada de enfrentamento.

Pela frente, o Brasil terá dois testes com a seleção mais vitoriosa no cenário do futebol feminino. O embate será, também, um reencontro após a final dos Jogos Olímpicos. Na ocasião, a Seleção ficou com a prata, após a derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos.

— O aspecto mental também vai ser muito importante, vamos jogar contra uma equipe que tem uma confiança muito grande, que tem uma experiência muito grande também, mas assim como a nossa tem um processo de renovação. Acho que vai ser um amistoso importante tanto para elas, quanto para a gente. Vir aqui e jogar com a proposta de vencer elas dentro da casa delas — avaliou.

Em busca do resultado positivo

Enquanto o Brasil ainda não realizou amistosos nesta temporada, os Estados Unidos vêm da disputa da SheBelieves Cup. Na competição, acabaram perdendo a decisão para o Japão, por 2 a 1.

A Seleção Brasileira trabalha para repetir o que as japonesas fizeram e anular as valências das estadunidenses. Os principais pontos de atenção foram destacados por Arthur Elias.

— A minha função é que a gente consiga ser uma equipe que marque muito bem, que anule os principais pontos que os Estados Unidos têm a seu favor, a qualidade do meio campo, a velocidade das atacantes, a eficiência delas, as bolas paradas. Então, é uma equipe que realmente vai nos testar muito defensivamente, mas também que a gente consiga criar mais oportunidades de gol e que obviamente a gente consiga ter eficiência para sair com resultado positivo — finalizou:

— Acho que as atletas têm entendido bem nesse primeiro momento, mas ainda tem três dias, a gente aproveita cada minuto aqui com elas para que ganhar consistência, entrosamento e confiança naquilo que a gente vai fazer.

Reencontro