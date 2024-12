Grêmio anuncia acerto da primeira contratação para o elenco feminino de 2025

Yamila Rodríguez tem 26 anos e estava no Santos.

O Grêmio comunicou, nesta quarta-feira (11), o encaminhamento da primeira contratação para o elenco das Gurias Gremistas para a próxima temporada . Trata-se da atacante Yamila Rodríguez , que estava no Santos.

A informação já havia sido antecipada pela reportagem de Zero Hora . A atleta argentina agora é esperada em Porto Alegre para a realização de exames e o encaminhamento para a assinatura contratual.

Além de ter atuado pelo Santos, Yamila soma passagem pelo Palmeiras no futebol brasileiro. Toda sua carreira, no entanto, foi construída no Boca Juniors. A jogadora de 26 anos também é nome frequente na seleção da Argentina.