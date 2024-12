Grêmio encaminha acerto com atacante da seleção argentina para o time feminino

A atacante Yamila Rodríguez, 26 anos, é o terceiro reforço encaminhado pelo Grêmio para o time feminino. Com passagens pela seleção argentina, a jogadora tem negociações avançadas com o Tricolor.

O último clube dela foi o Santos, mas no Brasil ela também tem passagem pelo Palmeiras. Toda sua carreira, no entanto, foi construída no Boca Juniors. O vínculo de Yamila com o clube paulista se encerra em dezembro deste ano. Portanto, ela está livre para assinar com qualquer novo clube.