NFL: Lamar Jackson dá show e Ravens eliminam os Steelers dos playoffs

Lamar Jackson terminou o jogo com dois touchdowns lançados. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O clássico do norte da NFL terminou com domínio do Baltimore Ravens, que venceu o Pittsburgh Steelers por 28 a 14, no sábado (11), no M&T Bank Stadium, em Baltimore. O nome do jogo foi o quarterback Lamar Jackson, que repetiu as boas atuações da temporada regular nos playoffs, e deu show correndo e passando a bola.

Classificados para a rodada divisional, os Ravens aguardam o resultado do jogo entre Bills e Broncos. Buffalo vencendo enfrenta Baltimore, porém, se Denver surpreender, o confronto será contra o Houston Texans, que venceu o Los Angeles Chargers na abertura dos playoffs.

Na primeira campanha ofensiva dos Ravens, um touchdown bem construído. Com boas corridas e passes, o ataque foi avançando e Lamar Jackson achou Rashod Bateman livre na end zone para abrir o placar.

Enquanto o ataque dos Steelers tinha dificuldades de avançar, Lamar Jackson e Derrick Henry faziam estragos na defesa de Pittsburgh com boas corridas. O running back foi o autor do segundo touchdown da partida.

Na reta final do primeiro tempo, os Ravens ainda conseguiram ampliar para 21 a 0. Jackson conduziu mais uma campanha impecável e conectou Justice Hill, que recebeu a bola e entrou livre na end zone.

No retorno do intervalo, os Steelers conseguiram pontuar pela primeira vez. Wilson acertou bons passes para avançar e o touchdown ocorreu com uma conexão de 30 jardas para Van Jefferson. Porém, a defesa de Pittsburgh não conseguiu segurar o ataque dos Ravens. Henry percorreu 44 jardas e marcou o segundo touchdown no jogo.

Mesmo com a larga diferença no placar, os Steelers ao menos tentaram. Em mais um bom passe de Wilson, ele achou George Pickens, que fez a recepção, limpou dois marcadores e entrou na end zone. Chegando na parte final do confronto, Pittsburgh precisou ir para o desespero, mas sem organização, e não conseguiram voltar para o jogo.