Vindima 2025: confira lugares no norte e noroeste do RS para viver a tradição

Vinícolas do Norte e do Noroeste recebem público na vindima. Gabriela Benvegnú Campanharo / Divulgação

O período entre janeiro e março é marcado pela colheita da uva, mais conhecido como vindima. No Rio Grande do Sul, a época movimenta vinícolas que promovem atividades para celebrar a tradição. No norte e noroeste do Estado, não é diferente.

Há quem se engane ao acreditar que a região não oferece espaços para aproveitar o momento. Cidades como Marau, Vila Maria, Erechim e São Domingos do Sul têm investido no turismo rural e atraem turistas que procuram por atrações durante a temporada.

GZH Passo Fundo separou algumas dicas de locais que podem ser visitados e que oferecem a experiência da colheita e pisa da uva. Confira abaixo.

Cantina Manfroi

Localizada na Rota das Salamarias, em Marau, a Cantina Manfroi é uma das opções do norte gaúcho que promove o sistema colha e pague. É entre os parreirais da propriedade que os visitantes podem escolher e colher a própria uva antes de comprá-la.

O espaço também conta com restaurante, que pode ser reservado para eventos, e um espaço garden, onde são realizados piqueniques.

Serviço

Endereço: Linha Nossa Senhora do Carmo, interior de Marau

Linha Nossa Senhora do Carmo, interior de Marau Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e sábados e domingos, das 7h às 17h

de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e sábados e domingos, das 7h às 17h Telefone para contato: (54) 99643-6392

Vinícola Soliman

Uma experiência que mistura tradição e diversão está marcada para o dia 16 de fevereiro na Vinícola Soliman, localizada no coração do Alto Uruguai, em Itatiba do Sul.

Durante a vindima, o local promove um dia com diferentes atrações, como degustação de seis vinhos selecionados, pisa da uva ao som de gaita e almoço festivo com churrasco, saladas e sobremesa.

O dia termina com a animação do DJ Zamba e um brinde de encerramento da colheita 2025. O valor para participar da vindima da Vinícola Soliman é de R$ 270.

Serviço

Endereço: Estrada Erechim - Morro dos Vinhedos, Itatiba do Sul

Estrada Erechim - Morro dos Vinhedos, Itatiba do Sul Funcionamento do evento: no dia 16/02, das 10h30min às 15h30min. Valor: R$ 270

no dia 16/02, das 10h30min às 15h30min. Valor: R$ 270 Telefone para contato: (54) 99385-5512

Vinícola Casa Bianchi

Na Casa Bianchi, a vindima já está a todo vapor. A entrada para a experiência de colher as uvas direto do parreiral é gratuita. Além de o visitante poder escolher o cacho da fruta que quiser, também é possível degustá-lo antes da retirada.

O local oferece utensílios como facas, tesouras, caixas e cestas para a colheita, que segue até o final de fevereiro. O preço do quilo da uva varia entre R$ 7 e R$ 10.

Serviço

Endereço: RS-324, km 221, Linha Anita Garibaldi, Vila Maria

RS-324, km 221, Linha Anita Garibaldi, Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 19h; aos sábados, das 8h às 19h, e aos domingos, das 9h às 18h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 19h; aos sábados, das 8h às 19h, e aos domingos, das 9h às 18h Telefone para contato: (54) 99902-6082

Família Selonk

Família cultiva 14 variedades de uva na propriedade em São Domingos do Sul. Gabriela Benvegnú Campanharo / Divulgação

Localizada em São Domingos do Sul, a propriedade da família Selonk trabalha com produção de uva de mesa e possui catorze variedades diferentes da fruta.

Há quatro anos, os produtores cultivam o alimento no sistema zero resíduo, o que significa que não é utilizado nenhum tipo de controle químico durante o processo. O local também conta com o sistema colha e pague, em que o visitante pode escolher a uva que irá consumir diretamente dos parreirais.

Serviço

Localização: Comunidade Santa Maria Goretti, Linha Gramiamunha, interior de São Domingos do Sul

Comunidade Santa Maria Goretti, Linha Gramiamunha, interior de São Domingos do Sul Funcionamento: durante a safra, a família realiza atendimento todos os dias da semana e em qualquer horário

durante a safra, a família realiza atendimento todos os dias da semana e em qualquer horário Telefone para contato: (54) 99933-1345