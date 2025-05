Veja os filmes em cartaz até 14 de maio nos cinemas do norte e noroeste do RS

Confira a seguir a programação completa nas salas de cinema de Frederico Westphalen , Palmeira das Missões , Cruz Alta , Ijuí , Santa Rosa e Três Passos . GZH Passo Fundo traz também as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 14 de maio nas cidades do norte e noroeste gaúcho.

Depois de uma tragédia familiar, o prodígio do kung fu Li Fong é forçado a sair de sua casa em Beijing para morar em Nova York com sua mãe. Li sofre para superar o passado enquanto ele tenta se encaixar na nova escola e, apesar de não querer lutar, os problemas parecem que o encontram em todos os lugares. Quando um novo amigo precisa de ajuda, Li entra em uma competição de karatê - mas só suas habilidades não bastam. O professor de kung fu de Li, Sr. Han, recruta o Karate Kid original, Daniel LaRusso para ajudar. A classificação é 12 anos.

A cinebiografia de Ney Matogrosso apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras. Acompanha a origem em Bela Vista no Mato Grosso do Sul e os constantes embates familiares em razão dos preconceitos de seu pai, até a mudança para São Paulo, onde Ney dá início à sua carreira artística. Passando por cada fase de sua carreira, Homem com H conta a história de vida de um ícone artístico, demonstra sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco. A classificação é 16 anos.