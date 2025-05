Passo Fundo terá festival inédito de teatro com elenco só de mulheres; saiba quando

Um festival de teatro com espetáculos dedicados às artistas mulheres: essa é a proposta do Gurias em Cena, evento lançado nesta sexta-feira (9) no Sesc de Passo Fundo. O festival se propõe a preencher uma lacuna cultural do município, que desde 2016 não conta com festival voltado exclusivamente ao teatro.

A iniciativa é das atrizes e produtoras Ana Marques e Dani DalForno, integrantes do grupo Teatro Depois da Chuva, um dos mais longínquos em atividade no município. O festival começa em 30 de maio e vai até 7 de junho.

— Nosso propósito é movimentar a cidade com uma semana repleta de espetáculos teatrais para todas as idades, valorizando especialmente o fazer artístico das mulheres que, por muito tempo na história do teatro, não tiveram o destaque merecido — afirma Marques.

Além de proporcionar espaço para a arte feminina, o Gurias em Cena ainda visa ocupar três dos principais pontos culturais da cidade: o Teatro Municipal Múcio de Castro, o Teatro do Sesc e o Rito Espaço Coletivo.

Apresentações também serão realizadas no Centro de Referência da Mulher e na escola do distrito de São Roque, no interior de Passo Fundo, com o objetivo de descentralizar a cultura e levá-la para públicos em todos os espaços.

— O festival é realizado, principalmente, por mulheres. Nosso objetivo é dar destaque ao trabalho da mulher, porém queremos que os homens estejam junto, sim! São bem-vindos nos bastidores e na plateia, mas o protagonismo da cena é das mulheres — explicou DalForno.

O Festival de Teatro Gurias em Cena é uma produção do Teatro Depois da Chuva através da Lei Aldir Blanc. O financiamento é do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo ProCultura e tem realização do Governo Federal.

Programação

30 de maio

Espetáculo: As Phynas de Fenabephy, às 19h30, no Teatro do Sesc

31 de maio

Espetáculo Fragmentos D’Elas , às 20h, no Teatro Municipal Múcio de Castro

, às 20h, no Teatro Municipal Múcio de Castro Oficina de Yoga, 14h, no Rito Espaço Coletivo

1º de junho

Espetáculo Circo da Rarley, 16h, em frente ao Rito Espaço Coletivo

2 de junho

Espetáculo História (Des)contada, na Escola Rural João Rosso, no distrito de São Roque

3 de junho

Espetáculo Mãe Preta, Fonte para nossas Artes, 20h, no Teatro Municipal Múcio de Castro

4 de junho

Espetáculo As Leves e Discretas, 13h30, no Centro de Referência da Mulher

5 de junho

Espetáculo Clarice Mulher, às 20h, no Teatro Municipal Múcio de Castro

6 de junho

Mostra Jovens Artistas, às 19h, no Rito Espaço Coletivo

7 de junho

Espetáculo Carolina e outras vozes , às 20h, no Teatro do Sesc

, às 20h, no Teatro do Sesc Oficina Palhaçaria Feminina, às 14h, no Rito Espaço Coletivo

Ingressos

Os ingressos serão vendidos por R$ 20 e meia-entrada no valor de R$ 10. Os ingressos comprados antecipadamente terão o valor da meia.

As vendas estarão disponíveis a partir de 15 de maio pelo Sympla ou presencialmente na padaria Pantik.

Quem adquirir um ingresso é convidado a doar alimentos, materiais de limpeza e de higiene pessoal que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas lideradas por mulheres.