Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 14 de maio

Premonição 6: Laços de Sangue

Karatê Kid: Lendas

Depois de uma tragédia familiar, o prodígio do kung fu Li Fong é forçado a sair de sua casa em Beijing para morar em Nova York com sua mãe. Li sofre para superar o passado enquanto tenta se encaixar na nova escola. Quando um novo amigo precisa de ajuda, Li entra em uma competição de karatê . O professor de kung fu de Li, Sr. Han, recruta o Karatê Kid original, Daniel LaRusso para ajudar, unindo os dois estilos em um só para um show definitivo de artes marciais. A classificação é 12 anos.

Invencível

Austin não é apenas um em um milhão... ele é um em quatro bilhões — essas são as chances de nascer com uma doença rara de ossos frágeis e autismo. Mas o que torna Austin verdadeiramente único é a sua visão de mundo alegre, engraçada e afirmativa que transforma tudo ao seu redor, especialmente seu pai, que passa a ver Austin não como o símbolo de algo quebrado, mas o triunfo de um espírito indestrutível. A classificação é 12 anos.

Thunderbolts*

Amor Bandido

O Contador 2

De volta à ação, Christian Wolff é recrutado pela agente do tesouro americano Marybeth Medina para resolver mais um caso perigoso após seu ex-chefe ser assassinado. Para solucionar o mistério dessa morte, Wolff pede a ajuda de seu irmão distante Brax e novamente usa seu brilhantismo e seus métodos ilegais para entender esse quebra-cabeça enigmático. Quanto mais próximo os três estão da verdade, mais ameaças surgem, com um grupo de matadores profissionais e altamente letais fazendo de tudo para impedi-los. A classificação é 16 anos.

Pecadores

Irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder, Smoke e Stack terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror. A classificação é 14 anos.