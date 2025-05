De brechó à música autoral: veja os destaques da agenda cultural de Passo Fundo

Andréa Cavalheiro, Glau Barros, Loma Pereira e Pâmela Amaro apresentam o show "Ela Disse-me Assim". SESC Caxias do Sul / Divulgação

A 31ª edição da Toca do Ratão, o espetáculo Ela Disse-me Assim, exposição de arte, brechó e recital são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (8) na cidade do norte gaúcho.

Recital de piano

Nesta quinta-feira (8), das 19h às 20h30min, acontece um recital de piano no 3º andar do Bella Città Shopping, junto à Praça de Alimentação. O Projeto Rockvista será apresentado pelo músico Samuel Quadros e a entrada é gratuita.

Ela Disse-me Assim

Celebração da música gaúcha e uma homenagem à Zilah Machado e Lourdes Rodrigues, duas artistas que marcaram época nos palcos, bares e programas de rádio de Porto Alegre. O espetáculo promete ser um show musical atemporal, com interpretações vibrantes e repletas de alma, que homenageiam essas heroínas da música do sul, trazendo o repertório de Lupicínio Rodrigues.

O espetáculo é uma verdadeira viagem no tempo, que traz à tona a rica memória da música gaúcha. A apresentação será às 20h desta quinta-feira (8), no Teatro do Sesc Passo Fundo. Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 40.

Brechó de Garagem

Evento que reúne brechós tem como foco presentes para o Dia das Mães. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A 21ª edição do Brechó de Garagem acontece no próximo sábado (10), com diversas opções de presentes para o Dia das Mães. Além da oportunidade de garimpar peças únicas, o evento contará ainda com a venda de doces e salgados, artesanatos e acessórios.

O Brechó de Garagem acontece na Rua Ouro Preto, 295, entre às 9h e às 18h, sem fechar ao meio-dia.

Toca do Ratão

Acontece no próximo domingo (11) a 31ª Toca do Ratão, evento voltado à música autoral. O evento será no Rito Espaço Coletivo - Rua Aníbal Bilhar, 900 – a partir das 17h.

Já estão confirmadas as apresentações de Carlos Tabajara, Giancarlo Rotta de Camargo, Carlos Potiguar Weydmann Filho e banda Fozz. Como forma de ingresso, serão arrecadados alimentos não perecíveis, agasalhos, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal, absorventes e fraldas.

Depois do fogo, depois da enchente

Na noite da próxima segunda-feira (12), acontece a abertura da exposição Depois do fogo, depois da enchente da artista Viviane Diehl. O evento será a partir das 19h, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider.

A mostra explora linguagens e técnicas diversas para a expressão poética, abordando o tema do corpo e da natureza para explorar os desafios ambientais e sociais da vida na sociedade contemporânea. Após, às 19h30min, haverá uma conversa com a artista no auditório do prédio D3 da Universidade de Passo Fundo (UPF).