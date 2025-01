NFL: Texans erram menos e vencem os Chargers na abertura dos playoffs

No primeiro jogo dos playoffs da NFL, o Houston Texans fez valer o mando de campo, teve um bom desempenho defensivo e venceu o Los Angeles Chargers por 32 a 12 . O duelo disputado neste sábado (11) no NRG Stadium, em Houston, ficou marcado pelo número elevado de turnovers.

Os Chargers abriram vantagem de 6 a 0 no primeiro quarto, com dois field goals convertidos. Na primeira campanha dos Texans, um fumble foi forçado e recuperado pela defesa de Los Angeles, mas o ataque não teve sucesso na red zone.

Já no segundo quarto, o ataque de Houston seguiu perdido em campo e sem conseguir avanços significativos. Em uma jogada de pressão, Stroud passou a bola na direção do adversário e foi interceptado. Contudo, na vez dos Chargers, Herbert buscou passe em profundidade e também sofreu a interceptação.

Houston ainda teve tempo de chutar um field goal nos últimos segundos para abrir vantagem de 10 a 7 no intervalo. No retorno dos vestiários, os Texans começaram bem, mas Joe Mixon sofreu o segundo fumble da partida e a bola foi recuperada pela defesa de Los Angeles. Contudo, mais uma vez o ataque foi ineficiente e deixou o campo sem pontos.

O ataque de Houston melhorou e fez uma campanha sólida, mas quase terminou em interceptação. Para a sorte de Stroud, o lance não valeu. Com isso, os Texans colocaram mais três pontos no placar com mais um field goal.

Na reta final do terceiro quarto, os Chargers estavam em posição ruim e tentaram sair com um passe curto. Herbert lançou para Ladd McConkey, mas a bola foi alta e o recebedor teve dificuldade de pegá-la. Eric Murray estava ligado e fez a interceptação que terminou em touchdown .

Na campanha seguinte de Los Angeles, mais um erro do ataque. O quarterback buscou passe para Will Dissly, mas o jogador não segurou a bola e Derek Stingley Jr. recuperou a posse, colocando os Texans em ótima posição de campo. Houston não marcou touchdown, mas colocou mais três pontos de vantagem.

Os Chargers pareciam derrotados, mas Herbert e McConkey se redimiram com um touchdown de 86 jardas. Porém, no chute extra, o kicker errou e a bola foi retornada pelos Texans, que evitaram de levar um ponto e ainda por cima marcaram mais dois.

Nos minutos finais, Houston correu bastante com a bola para queimar tempo no relógio. E foi com uma corrida de Joe Mixon que os Texans mataram o jogo com mais um touchdown. Ainda deu tempo de Herbert lançar a quarta interceptação para finalizar uma noite terrível para os Chargers e maravilhosa para os Texans.