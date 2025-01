NFL: três destaques da vitória dos Texans sobre os Chargers nos playoffs

O Houston Texans dominou o Los Angeles Chargers no primeiro jogo dos playoffs da NFL. A vitória por 32 a 12, no sábado (11), passou pelo bom desempenho de alguns jogadores, principalmente defensores .

Will Anderson Jr.

O defensor está em sua segunda temporada na NFL e vem sendo impactante. No duelo de playoffs, ele terminou com números expressivos: 1.5 sacks, dois passes defendidos e três pancadas no quarterback, que, com certeza, vai ter pesadelos com Will Anderson Jr.