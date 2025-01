Guardiola revela que estreante não fala inglês e minimiza erro em recuo: 'Vai servir de lição'

Abdukodir Khusanov esteve longe de fazer uma boa estreia com a camisa do Manchester City, neste sábado. O zagueiro do Usbequistão cometeu erro crasso aos 3 minutos de jogo e viu o Chelsea abrir o placar logo no primeiro ataque do jogo do Campeonato Inglês, diante da torcida do Manchester. Ao fim do jogo, vencido pelo City por 3 a 1, o técnico Pep Guardiola minimizou a falha e revelou que o reforço da equipe ainda não fala inglês.