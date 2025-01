Em evento no Beira-Rio, Gurias Coloradas abrem a temporada de 2025

Apresentação ocorreu no Estádio Beira-Rio e contou com a presença de diversos reforços. Valéria Possamai / Agencia RBS

O Inter realizou nesta sexta-feira (10) a apresentação oficial do elenco feminino para a temporada de 2025 das Gurias Coloradas, em evento no Beira-Rio que contou com a presença de reforços. A preparação, que teve início na segunda-feira (6), tem como foco as principais competições do ano, com a disputa do Brasileirão e Gauchão.

Na sala de coletivas do estádio colorado, foi possível observar a presença de 24 jogadoras. Destaque para as 11 contratações que foram anunciadas ao longo dos últimos dias e estão integradas aos trabalhos.

Da defesa ao ataque, o Inter trouxe os seguintes nomes: as zagueiras Fefa Lacoste, Leticia Debiasi e Gi Santos, a lateral Eskerdinha, além de Sabrina, as volantes Jordana e Julia Bianchi, as meias Mayara Vaz e Rafa Mineira, e as atacantes Anny Marabá e Paola.

Principal contratação da janela, a volante Julia Bianchi foi questionada sobre como o grupo pretende transformar a expectativa por resultados em realidade ao longo do ano:

— A forma de transformar expectativas em realidade é com trabalho. É uma filosofia que eu tenho. Estou muito orgulhosa de fazer parte deste grupo. Todos nós sabemos do nosso compromisso com o clube e de buscar resultados. Nas competições que o Inter entrar, vai ser para chegar até a final e conquistar títulos.

Incerteza em relação ao calendário de competições

Além da busca por títulos, um dos objetivos de 2025 é assegurar participação para a próxima Libertadores. No atual formato, o caminho é chegar até a decisão do Campeonato Brasileiro.

No entanto, até o momento, o calendário do futebol feminino é uma incógnita. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não deu detalhes sobre como será a disputa das competições ao longo da temporada. Não está descartado que o torneio nacional possa ter mudanças no formato, com aumento no número de equipes.

Diante do cenário de incertezas, o Inter chegou a encaminhar um ofício à entidade solicitando uma posição em relação ao tema, conforme detalhou a gerente de futebol do Inter, Luiza Parreiras.

O documento foi enviado via Federação Gaúcha de Futebol (FGF), solicitando uma reunião com todos os clubes participantes da elite do Brasileirão. Neste ofício, que foi feito em conjunto com praticamente todos os clubes, foi solicitado para que alguns critérios fossem esclarecidos.

— No calendário do futebol feminino, anualmente a gente encontra problemas, indefinições e mudanças. Fazer um planejamento com essas incertezas acaba que se torna algo comum no nosso trabalho. Não é novidade, infelizmente. O retorno que a gente teve, todos já sabem: que a CBF respondeu de uma maneira também oficial dizendo que uma reunião vai ser agendada agora em janeiro. Então estamos no aguardo dessa reunião.

Integração entre os departamentos

O evento da abertura da temporada contou com a presença de membros do Conselho de Gestão e do futebol. José Olavo Bisol, vice-presidente do departamento de futebol, destacou a importância e os frutos da integração entre as pastas do futebol feminino e masculino:

— O Inter, por sua origem, sempre se dedicou para que tivesse uma evolução e uma sustentação natural do futebol feminino. Não é à toa o Inter é uma referência (na modalidade). Isso faz com que a gente do departamento profissional cada vez mais queira ter essa integração do futebol feminino, porque é extremamente importante que a gente tenha essa relação profissional, e que os processos e fluxos que trabalhamos sobre também o comando do (André) Mazzuco, também tenham capacidade de espelhar no departamento feminino.

Depois da negociação de Priscila para o América-MEX, considerada a maior venda do futebol brasileiro para o exterior, o clube concluiu outros dois negócios recentemente.

O primeiro deles envolveu a ida da meia Letícia Monteiro para o Corinthians. No negócio, o clube garantiu 15% dos direitos econômicos da atleta, assegurando sua participação em uma futura transferência.

Nesta quinta-feira (9), houve o comunicado da venda da lateral Tamara Bolt para o Washington Spirit, dos Estados Unidos, que disputa a National Women's Soccer League (NWSL). O Colorado ficou com um percentual para futuras negociações, mas a porcentagem exata não foi revelada.

Tanto no caso de Letícia Monteiro como de Tamara Bolt, o clube também garantiu uma compensação financeira já que eram atletas com vínculos até o final desta temporada.