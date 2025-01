Inter anuncia contratação de lateral para o elenco feminino

Atleta assinou contrato até dezembro de 2026. (Divulgação/S.C.Internacional)

Já integrada ao elenco das Gurias Coloradas, Sabrina foi anunciada de forma oficial nesta sexta-feira (10). Ela chega para a lateral-direita após a saída de Tamara Bolt.

A atleta estava no Botafogo até acertar com o Inter. Aos 20 anos, foi revelada pelo América-MG e permaneceu no clube por quatro temporadas antes da transferência para o Rio de Janeiro.

O vínculo da Sabrina com o Inter será por duas temporadas, até dezembro de 2026.

Sua chegada busca reforçar a posição, que perdeu Tamara Bolt. A então titular do setor foi vendida para para o Washington Spirit, dos Estados Unidos, que disputa a National Women's Soccer League (NWSL).

Elenco reforçado

Com a chegada de Sabrina, o Inter chega ao número de 11 contratações até o momento: as zagueiras Fefa Lacoste, Leticia Debiasi e Gi Santos, a lateral Eskerdinha, além de Sabrina, as volantes Jordana e Julia Bianchi, as meias Mayara Vaz e Rafa Mineira, e as atacantes Anny Marabá e Paola.

Nesta temporada, a equipe terá a disputa do Brasileirão e Gauchão como principais compromissos.

