Daniela Brizolara é a primeira mulher negra a assumir a prefeitura de Pelotas 

— É um dia para termos orgulho, orgulho da nossa ancestralidade que ajudou a construir esta cidade e orgulho do nosso povo — disse Daniela, em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Daniela é cantora, compositora, locutora e professora de Artes com habilitação em Música, graduada pela UFPel. Tem reconhecida carreira musical nos palcos da cidade e região, cantando samba e MPB. Também participou como intérprete de festivais renomados, como Reponte da Canção e Tafona. Foi idealizadora e coordenadora de projetos na Academia do Samba como Semente Azul do Samba e de oficinas gratuitas de violão e canto oferecidas à comunidade em geral.