Inter anuncia saída de Tamara Bolt

A atacante e lateral direita Tamara Bolt, do Inter, foi vendida para o Washington Spirit, dos Estados Unidos, que disputa a National Women's Soccer League (NWSL).

O Colorado ficou com um percentual da atleta para futuras negociações. A porcentagem exata não foi revelada.

Aos 21 anos, a jogadora se despede do Inter após quatro temporadas.

