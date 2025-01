Mano idealiza 2025 promissor no Fluminense e vê retomada: "Vamos ter um futebol mais completo"

Após conseguir livrar o Fluminense do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, o técnico Mano Menezes planeja um 2025 mais tranquilo e promissor à frente do clube carioca. Com a possibilidade de organizar a pré-temporada, definir reforços e remontar o elenco, o treinador gaúcho projeta ambições bem mais ambiciosas.