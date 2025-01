Fluminense encaminha a contratação de Renê após Inter não renovar com o lateral

Renê disputou 123 partidas pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O Fluminense encaminhou a contratação de Renê, do Inter, para a temporada 2025, segundo o ge.globo. O lateral-esquerdo de 32 anos não renovou com o Colorado e, em vez disto, fechou um acordo com o Tricolor das Laranjeiras para um vínculo de dois anos.

Renê, desta forma, deve substituir Diogo Barbosa, que deixou o Fluminense e assinou com o Fortaleza. O lateral recebeu propostas de outros clubes do Brasileirão, mas a oferta do clube carioca foi mais vantajosa tanto financeiramente quanto esportivamente, especialmente pelo projeto do clube, que inclui a disputa do Super Mundial de Clubes, em 2025.

O Flu conta com Samuel Xavier, de 34 anos, e Guga, de 25, na lateral direita. Na esquerda, Renê se juntará a Gabriel Fuentes, de 27 anos. O técnico Mano Menezes, que trabalhou com Renê no Inter, indicou o lateral para a equipe e aprovou a contratação.

Passagem pelo Inter

Renê chegou ao Beira-Rio em 2022 vindo do Flamengo. Pelo Colorado, o jogador disputou 123 partidas, sendo o quinto atleta com mais jogos no elenco atual do Inter.

Embora tenha sido titular em boa parte do tempo em que esteve com a camisa vermelha, o lateral enfrentou críticas da torcida ao longo de sua passagem e perdeu espaço em 2024 após a chegada e Roger Machado e com a ótima fase de Bernabei, eleito o melhor lateral-esquerdo da Série A.