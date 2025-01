A pedido de Roger, Inter encaminha contratação de volante ex-Juventude

Atleta estava livre no mercado após término do contrato com o time da Serra. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Inter está próximo de anunciar o primeiro reforço da temporada. O Colorado encaminhou um acerto com o volante Ronaldo, 28 anos, que estava livre no mercado após o término do contrato com o Juventude, onde atuou em 2024. A negociação depende de poucos detalhes para ser oficializada.

O meio-campista estava próximo de um acerto com o Vitória, mas foi seduzido por uma proposta de dois anos de contrato apresentada pela direção colorada. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada por Zero Hora.

Ronaldo foi revelado pelo Flamengo e atuou ainda no Atlético-GO, no Bahia e no futebol japonês. Após sofrer uma lesão grave e ficar nove meses parado, o jogador foi contratado pelo Juventude, onde se destacou em 2024.

O atleta pode atuar como primeiro e como segundo volante, podendo ser uma alternativa a Fernando e a Thiago Maia, que negocia com o Santos. O volante chega indicado pelo técnico Roger Machado, com quem trabalhou no Bahia e no Juventude.

O Inter busca ainda um zagueiro, um lateral-esquerdo e um atacante de velocidade.