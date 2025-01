Com 30 atletas e indefinição sobre Thiago Maia, Inter se reapresenta e dá início à temporada 2025

Primeiro dia de atividades teve exames e avaliações físicas e foi fechado para a imprensa. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O Inter deu o pontapé inicial na temporada 2025 na tarde desta segunda-feira (6), no CT Parque Gigante. Com a presença de 30 atletas, o grupo realizou os primeiros exames clínicos, testes físicos e algumas atividades com bola, em uma reapresentação marcada sobretudo pela indefinição envolvendo o volante Thiago Maia. Apesar de ter uma negociação em andamento com o Santos, o meio-campista participou normalmente do primeiro dia de trabalho.

O atleta foi seduzido pela oferta santista e deseja atuar na Vila Belmiro. Contudo, a proposta do clube paulista está distante dos 7 milhões de euros pedidos pela direção colorada. As tratativas seguem ocorrendo, e a permanência do atleta no Beira-Rio é uma incógnita.

A reapresentação colorada foi marcada por diversas ausências em relação ao grupo do ano passado, algumas definitivas e outras temporárias. O lateral-esquerdo Bernabei, por exemplo, ainda aguarda a conclusão dos trâmites finais da compra dos seus direitos federativos, vinculados ao Celtic-ESC. O negócio, porém, está encaminhado, e o defensor deve participar dos trabalhos a partir de quarta-feira (8).

Já os laterais Nathan e Renê, o meia Hyoran e o atacante Lucas Alario não compareceram ao CT Parque Gigante. O primeiro foi devolvido ao Santos, enquanto o segundo não teve o contrato renovado. O meio-campista, por sua vez, está fora dos planos, enquanto o centroavante argentino está sendo negociado com o Estudiantes-ARG.

O goleiro Henrique Menke, os meias Gabriel Carvalho e Gustavo Prado e e o atacante Ricardo Mathias estão à serviço da seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano. Esses atletas ficarão à disposição do técnico Roger Machado apenas a partir de 17 de fevereiro.

Em contrapartida, sete garotos foram promovidos das divisões de base e estarão no grupo do treinador no Gauchão: os zagueiros Pedro Kauã e Victor Gabriel, o lateral-esquerdo Pablo, os volantes Bernardo Jacob e Gustavo Santos, o meia Yago Noal e o atacante Marlon.

Já o zagueiro Mercado e o atacante Lucca Drummond renovaram contrato e estiveram presentes, mas estão lesionados e devem ser liberados pelo departamento médico apenas no segundo semestre.

O clube ainda busca contratações. As prioridades são um zagueiro, um lateral-esquerdo e um ponta de velocidade.

O primeiro dia de atividades teve apenas exames e avaliações físicas e foi fechado para a imprensa. A cerimônia de apresentação oficial, assim como o início dos trabalhos com maior enfoque na parte técnica, está marcado para esta terça (7).