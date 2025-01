O valor que o Inter pediu para vender Thiago Maia ao Santos

O Inter só fará o negócio se as suas exigências forem atendidas. Thiago Maia estará na reapresentação do grupo colorado nesta segunda-feira (5).

Se Thiago Maia permanecer no Beira-Rio, a direção colorada usará parte do valor da venda de Gabriel Carvalho para quitar a dívida com o Flamengo.

No dia 17 de dezembro, Thiago Maia recebeu o prêmio Fair Play, da Fifa, pelo trabalho nos resgates às vítimas da enchente de maio no Rio Grande do Sul. No Brasileirão do ano passado, ele atuou em 27 jogos, com dois gols e quatro assistências.