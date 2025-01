Morre a quarta vítima de envenenamento no Piauí

De acordo com o g1 , Francisca era mãe de cinco filhos e quatro deles morreram por envenenamento. Além dos dois que faleceram após comer o baião de dois (prato à base de arroz com feijão), outros dois morreram depois de comerem cajus envenenados em agosto de 2024. A suspeita deste outro crime está presa e foi denunciada por duplo homicídio qualificado.

De acordo com o laudo da Polícia Científica do Piauí, foi confirmada a presença de terbufós, um pesticida tóxico conhecido como "chumbinho", no organismo das vítimas. A substância tem a comercialização proibida no Brasil para uso doméstico.