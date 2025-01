Polícia Civil recolheu peixes que a família que passou mal recebeu. Reprodução / TV Globo

Um adolescente de 17 anos morreu sob suspeita de envenenamento no município de Parnaíba, litoral do Piauí. Segundo o delegado Renato Pinheiro, encarregado do caso, outras oito pessoas da mesma família, incluindo quatro crianças, também foram hospitalizadas na quarta-feira (1º) após consumirem peixes e arroz doados na noite de terça-feira (31).

De acordo com o g1, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Regional Dirceu Arcoverde (Heda). A assessoria de comunicação da instituição informou que, na manhã desta quinta-feira (2), dois adultos e uma criança permaneciam internados. De acordo com o Samu, o adolescente morreu ainda na ambulância.

Quem são as vítimas?

Segundo a Polícia Militar do Piauí (PMPI), as vítimas são:

Um adolescente de 17 anos (que morreu)

Duas irmãs do adolescente

O padrasto do adolescente

Uma mulher e o filho dela, que também residiam na casa

Três crianças, filhas das irmãs do adolescente

A PMPI informou que o dono da casa disse que os familiares consumiram peixe e alimentos de uma cesta básica doada na noite de terça-feira. Contudo, ele declarou não lembrar o nome do doador.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente morto é parente de Ulisses Gabriel da Silva, oito anos, e João Miguel da Silva, sete, que morreram em 2024 após ingerirem cajus envenenados. Uma criança de dois anos que também foi hospitalizada na quarta é irmão dos meninos.

Perícia

O diretor do Instituto de Medicina Legal (IML) do Piauí, Antônio Nunes, afirmou que a perícia da Polícia Civil recolheu amostras do estômago, sangue e urina do adolescente morto. Também foram coletadas amostras de sangue e urina das vítimas internadas no Heda para análise.

Além disso, uma equipe do IML esteve na residência da família e apreendeu os alimentos consumidos para verificar a presença de substâncias tóxicas.

Envenenamento no RS

Uma confraternização familiar em Torres, no Litoral Norte, terminou em tragédia. Após consumirem um bolo, seis pessoas da mesma família passaram mal e precisaram procurar atendimento médico em 23 de dezembro. Três mulheres morreram até o momento. Outros dois familiares seguem hospitalizados e um foi liberado após atendimento médico.

A Polícia Civil investiga o caso e levanta a hipótese de envenenamento ou intoxicação alimentar. O marido da mulher que fez o bolo — Zeli Terezinha Silva dos Anjos, 61 anos, que está hospitalizada — morreu por intoxicação alimentar em setembro.